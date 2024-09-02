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У США оштрафували компанію за продаж конфіденційних технологій Китаю, рф та Ірану

У США оштрафували компанію за продаж конфіденційних технологій Китаю, рф та Ірану

Американський оборонний підрядник RTX Corp. погодився сплатити штраф у розмірі $200 мільйонів, щоб врегулювати звинувачення уряду США в тому, що він порушив експортний контроль, передавши конфіденційні технології Китаю, росії та Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мирова угода, оголошена в п'ятницю Державним департаментом, була досягнута після того, як компанія RTX добровільно повідомила про порушення, які, за її словами, були пов'язані з «неправильною класифікацією оборонних виробів відповідно до Міжнародних правил торгівлі зброєю, або ITAR».

Недотримання дочірніми компаніями RTX вимог експортного контролю США призвело до того, що деякі чутливі технології потрапили до Китаю. У США вони були включені до «чорного списку» військових авіаційних систем, в тому числі до літака Air Force One.

Порушення відбулися в Rockwell Collins Inc., аерокосмічному виробнику, який пізніше був придбаний попередником RTX - United Technologies Corp. Виплату половини суми врегулювання буде призупинено за умови, що RTX використає ці гроші для посилення своїх програм щодо дотримання нормативних вимог.

Одне зі звинувачень стосувалося передачі технологій Китаю, який є основним супротивником США на міжнародній арені, пише Bloomberg. Зазначається, що в одному випадку несанкціонований експорт допоміг розкрити дизайн компонентів системи контролю навколишнього середовища для військових літаків F/A-18 E/F Super Hornet і EA-18G Growler.

Під час звіту про прибутки в липні компанія повідомила, що виділила майже 1 мільярд доларів на розгляд результатів трьох державних розслідувань.

Источник: ukrinform.ua

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Темы: санкції, США

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