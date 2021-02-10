Украинцам пообещали вернуть вклады СССР: когда и сколько денег задолжали и возможно ли это

Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что украинцы смогут вернуть свои вклады еще времен Сбербанка СССР. Точную дату возможных выплат и механизм возмещения политик называть не стал.

О том, сколько миллиардов потеряли украинцы из-за обнуления вкладов, как и сколько денег могут вернуть – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сумма может оказаться неподъемной для Украины

После распада СССР Украина взяла на себя обязательства выплатить почти 132 млрд грн долгов Сбербанка СССР. Одномоментно погасить такую сумму государство не могло. Потому решили выплачивать деньги поэтапно.

Начиная с 1997-го по 2012-й в бюджет закладывали определенные суммы на погашение этого долга. Самые большие выплаты пришлись на 2008 и 2012 год. В 2008-м граждане получили так называемую "Юлину тысячу": по 1 тыс. грн компенсации независимо от размера вклада.

Зарегистрировалось для получения компенсации 12 млн граждан. Но тогдашнее правительство, которое возглавляла Юлия Тимошенко, направило на выплаты по долгу только 6,4 млрд грн. Получила компенсации примерно половина вкладчиков.

В 2012-м выплатами занялось уже правительство Николая Азарова. Они собирались погасить долги перед теми, кто зарегистрировался ранее, но не успел получить "Юлину тысячу". Правда, компенсировать всем даже по тысяче опять не успели. Финансирование пришло лишь на 4,55 млрд грн. Но в обоих случаях это повлекло за собой огромные проблемы для экономики страны: спровоцировало инфляцию и подкрепило будущие кризисы.

В целом за все время вкладчикам бывшего Сбербанка компенсировали лишь чуть больше 15 млрд грн. Всего 1/9 от начальной суммы. Стоит понимать, что 1000 советских рублей и 1000 гривен имеют совершенно разную покупательную способность. Потому компенсация – несопоставима с потерей. Если же учесть инфляцию, сумма будет просто неподъемная!

"Конечно, мы не можем себе этого позволить, – резюмирует глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. – Украина еле справляется с текущими социальными платежами, которые мы накопили за годы независимости. Как мы можем брать на себя еще и обязательства давно несуществующего государства? Если идти по такой логике, мы должны компенсировать потери времен УНР или Российской империи".

На полную компенсацию денег не будет никогда

С такой же проблемой, как и Украина, в 1991-м году столкнулись и остальные бывшие республики Советского Союза. И решали ее разными механизмами. Некоторые фиксировали определенную сумму компенсации, которая выплачивалась людям и на этом закрывали вопрос (Литва). Другие пересчитывали деньги по определенному коэффициенту и возвращали небольшими суммами по очереди разным категориям населения (Молдова). В некоторых странах часть средств засчитывали в качестве оплаты за определенные товары и услуги (Беларусь).

"Чтобы начать компенсации, нам нужно принять политическое решение, что мы от чего-то отказываемся и компенсируем расходы, – рассказывает глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. – Дальше могут быть разные варианты, можем выпускать облигации, чтобы привлекать средства и выплачивать вкладчикам, можем людям давать эти облигации. Но опять же, облигации не бесплатные, за них придется заплатить из бюджета. Можно еще искать способы реструктуризации долга. Но главный вопрос – где брать деньги – остается. И он не имеет однозначного экономического решения. Если мы берем откуда-то деньги, нужно будет объяснять это обществу: и тем, кто хочет получить компенсации, и тем, с чьих налогов это будет выплачено".

Две самые большие выплаты по вкладам в Украине совпали по времени с большими приватизациями, благодаря которым наша страна получила внеплановые поступления в бюджет. В канун выплат 2008-го была приватизация "Криворожстали", которая принесла в бюджет больше 20 млрд грн. А в 2012-м с вкладчиками рассчитались деньгами, полученными от продажи "Укртелекома".

"Наша власть могла выплачивать такие суммы только на фоне крупных приватизационных продаж, которых сейчас априори нет и быть не может, – говорит экономист Алексей Кущ. – К тому же, если взять покупательную способность 5-6 млрд грн 2008-го года, эту сумму нужно умножать минимум на 3, чтобы выплатить аналогичные деньги нынешним вкладчикам. Потому сегодня речь бы шла примерно о 20 млрд грн. Такой приватизации у нас, очевидно, не будет".

Вопрос политический: зачем обещают выплаты

Несмотря на явную невозможность выплат в ближайшее время, политики боятся разочаровывать граждан, которые до сих пор ждут свои деньги. А некоторые кандидаты на тот или иной пост все еще активно эксплуатируют эту тему и обещают вернуть все, как только придут к власти.

Возвращение денег обманутым вкладчикам было пунктом президентской программы Виктора Ющенко в 2004-м, о вкладах говорила Юлия Тимошенко на парламентских выборах 2007-го, вернуть потерянные деньги обещал и Виктор Янукович в 2010-м. Это же обещание Юлия Тимошенко опять вспомнила во время президентской кампании 2019-го.

Но Андрей Новак к таким обещаниям политиков очень скептичен: "Это дешевый, примитивный и очень циничный популизм. Он рассчитан на то, чтобы затронуть чувства людей, которые потеряли вклады. Политики наперед знают, что они ничего не сделают в этом вопросе. Но в канун выборов этими темами спекулируют".

Алексей Кущ в свою очередь сомневается, что деньги будут возвращать в том числе и из-за политической повестки: "Сейчас у нас тренд на декоммунизацию, на "обрезание пуповины" с СССР. Потому вряд ли нынешняя власть будет выполнять обязательства Сбербанка Советского Союза".

Если и возвращать – не за наши деньги

По мнению Андрея Новака, Украина не может возвращать эти вклады из денег налогоплательщиков, ведь деньги Сбербанка не пошли в бюджет нашей страны, а в канун краха СССР были украдены:

"По команде центрального руководства тогдашнего Сбербанка СССР, которое находилось в Москве, за один день все деньги со счетов жителей УССР и других республик были перечислены в центральный банк. Если поднимать проблему возвращения денег, нужно поднимать ее на переговорах с Россией. Так как эта страна огласила себя правопреемницей Советского Союза. К РФ перешло все советское имущество за границей. А это означает наследование и долгов, таких как, например, вклады советских граждан в Сбербанке СССР. Потому возвращение должно быть только с Москвы, безусловно, с индексацией покупательной способности".

Поскольку на переговорах с Россией у нас совершенно другая повестка дня, а бюджет в ближайшие десятилетия не сможет настолько увеличится, чтобы с легкостью покрыть такой огромный долг, пока вклады бывшего Сбербанка СССР компенсировать просто невозможно. Но этот вопрос не может быть окончательно закрыт. Его и дальше будут периодически затрагивать, пока в Украине остаются избиратели, которые все еще ждут свои потерянные деньги.

Источник: news.obozrevatel.com/

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