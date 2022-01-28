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5 инструментов накопления денег, чтобы не жить "от зарплаты до зарплаты"

5 инструментов накопления денег, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты

Насколько часто можно услышать: "Я живу от зарплаты до зарплаты", "Хватает только на еду и квартиру", "Не понимаю, куда деньги уходят. Только получила зарплату, а ее уже нет"?

Я убеждена, что вне зависимости от уровня дохода необходимо регулярно откладывать часть денег для того, чтобы не занимать до зарплаты и не растягивать последние средства на неделю или месяц.

Зачастую с финансами дела обстоят не так уж и плохо, просто из-за импульсивных покупок и низкого уровня финансовой грамотности люди не замечают того, что приобретают много ненужного или попросту переплачивают. Стандартные потребности в покупке машины, квартиры и возможности путешествовать превращаются в несбыточные мечты, которые, якобы, могут позволить себе только богатые люди. С этими установками необходимо бороться, потому что каждый сам выбирает свою позицию – жертвы или хозяина своего кошелька.

На выработку привычки откладывать хотя бы 5-10% своего дохода - уйдет какое-то время, но зато потом семейный бюджет вас приятно удивит, появится чувство стабильности, а уровень жизни постепенно начнет расти. Благодаря контролю над подобными аспектами своей жизни складывается и вся остальная атмосфера вокруг нас.

В тот момент, когда мы выбираем разумные траты и откладываем средства, встает вопрос об эффективном и действенном хранении и приумножении этих самых средств. Давайте рассмотрим топ-5 инструментов, отлично подходящих для этих целей:

1. Накопительный счет. Самый простой способ из всех. На ваши средства начисляется небольшой процент, и вы можете в любой момент снять нужную сумму без потери %. Из минусов- маленький процент.

2. Пластиковые карты с начислением процентов. В основном это дебетовые карты, которые позволяют получать более высокие проценты на остаток счета, а также возвращать кэшбэк с каждой покупки. Главное – подробно изучить условия начисления процентов.

3. Банковский депозит с неснижаемым остатком. Его преимущества подойдут тем, кто хочет получать повышенный процент на сумму вклада, а также тем, кому нужен дополнительный стимул не снимать деньги со счета. Правила хранения более жесткие, но и получаете больше выгоды.

4. Металлические счета. Если не хочется открывать счет в гривнах или валютный, то можете открыть "серебряный", "золотой", "платиновый" или "палладиевый". Вы можете покупать граммы драгоценного металла в любое удобное время, а когда стоимость достигнет желаемого уровня, его можно продать.

5. Индивидуальный инвестиционный счет. Это счет, на который вы кладете свои средства, а после доверяете их специалистам, которые инвестируют их и приносят доход. В настоящее время банки не столь активно занимаются подобными счетами, но есть множество инвестиционных компаний. У каждой из них свой профиль – кто-то работает с крупными суммами, кто-то с меньшими – это уже зависит от вашего уровня дохода. Существует также множество приложений, помогающих самостоятельно инвестировать средства и управлять ими.

Подводя итог, хочу сказать, что накопления – это наша уверенность в завтрашнем дне, наши стабильность и спокойствие. Способ вы выбираете, исходя из личных предпочтений. Главное – это подробно изучить все условия и нюансы, чтобы не потерять деньги, а заставить их работать на себя. Пассивный доход, в котором вы полностью разбираетесь, позволит обеспечить благоприятное будущее для себя и своей семьи.

Источник:  news.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: деньги

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