Харківський Держпром збирається купити авто за понад 2 мільйони гривень
Держпром планує закупити два автомобілі за понад 2 мільйони гривень. Хочуть придбати легкові автівки Skoda Superb типу "седан".
Про це стало відомо з сайту держзакупівель Prozzorro.
Держпром придбає дорогі автівки
Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство "Держпром" оголосило тендер на закупівлю двох транспортних засобів. Планують придбати легкові автомобілі Skoda Superb типу "седан" чорного кольору. Оголошена загальна вартість автівок складає 2600 000 гривень.
У вимогах вказують, що транспортні засоби повинні бути новими і виробництва не раніше 2022 року. Автомобілі хочуть доукомплектувати світлодіодними протитуманними фарами, системою доступу в салон та запуску двигуна без ключа, бортовим комп'ютером із кольоровим дисплеєм, сидінням водія з електроприводом управління та функцією запам'ятовування положення.
Аукціон планують провести 14 лютого. Транспортні засоби очікують до 31 жовтня 2022 року.
Державні закупівлі влади Харкова
- Міськрада оголосила тендер на надання транспортних послуг. На це були виділені 2 мільйони гривень.
- Влада придбала 270 лавок з металевим каркасом і 10 лавок зі склопластику за 1,667 млн грн.
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Источник: novyny.live/