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Харківський Держпром збирається купити авто за понад 2 мільйони гривень

Харківський Держпром збирається купити авто за понад 2 мільйони гривень

Держпром планує закупити два автомобілі за понад 2 мільйони гривень. Хочуть придбати легкові автівки Skoda Superb типу "седан".

Про це стало відомо з сайту держзакупівель Prozzorro.

Держпром придбає дорогі автівки

Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство "Держпром" оголосило тендер на закупівлю двох транспортних засобів. Планують придбати легкові автомобілі Skoda Superb типу "седан" чорного кольору. Оголошена загальна вартість автівок складає 2600 000 гривень.

Тендер

У вимогах вказують, що транспортні засоби повинні бути новими і виробництва не раніше 2022 року. Автомобілі хочуть доукомплектувати світлодіодними протитуманними фарами, системою доступу в салон та запуску двигуна без ключа, бортовим комп'ютером із кольоровим дисплеєм, сидінням водія з електроприводом управління та функцією запам'ятовування положення.

Аукціон планують провести 14 лютого. Транспортні засоби очікують до 31 жовтня 2022 року.

Державні закупівлі влади Харкова

  • Міськрада оголосила тендер на надання транспортних послуг. На це були виділені 2 мільйони гривень.
  • Влада придбала 270 лавок з металевим каркасом і 10 лавок зі склопластику за 1,667 млн грн.
  • На реконструкцію Харківського зоопарку мерія виділила минулого року 529,8 млн грн.

Источник: novyny.live/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: деньги

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