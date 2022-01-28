Харківський Держпром збирається купити авто за понад 2 мільйони гривень

Держпром планує закупити два автомобілі за понад 2 мільйони гривень. Хочуть придбати легкові автівки Skoda Superb типу "седан".

Про це стало відомо з сайту держзакупівель Prozzorro.

Держпром придбає дорогі автівки

Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство "Держпром" оголосило тендер на закупівлю двох транспортних засобів. Планують придбати легкові автомобілі Skoda Superb типу "седан" чорного кольору. Оголошена загальна вартість автівок складає 2600 000 гривень.

У вимогах вказують, що транспортні засоби повинні бути новими і виробництва не раніше 2022 року. Автомобілі хочуть доукомплектувати світлодіодними протитуманними фарами, системою доступу в салон та запуску двигуна без ключа, бортовим комп'ютером із кольоровим дисплеєм, сидінням водія з електроприводом управління та функцією запам'ятовування положення.

Аукціон планують провести 14 лютого. Транспортні засоби очікують до 31 жовтня 2022 року.

Державні закупівлі влади Харкова

Міськрада оголосила тендер на надання транспортних послуг. На це були виділені 2 мільйони гривень.

Влада придбала 270 лавок з металевим каркасом і 10 лавок зі склопластику за 1,667 млн грн.

На реконструкцію Харківського зоопарку мерія виділила минулого року 529,8 млн грн.

Источник: novyny.live/

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