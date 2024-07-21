З початку року Україна отримала $1,84 мільярдів прямих іноземних інвестицій — Міністерство фінансів України.

Левова частка (70%) притоку інвестицій у першому кварталі цього року — це реінвестування доходів, отриманих іноземними інвесторами в Україні ($1 286 млн). Частково це пояснюється обмеженнями на транскордонні перекази, в т. ч. на виведення дивідендів.

Топ-3 сектора за притоком прямих іноземних інвестицій у першому кварталі 2024 року:

● Добувна промисловість — $530 млн.

● Торгівля — $493 млн.

● Фінансовий сектор — $256 млн.

Станом на кінець першого кварталу 2024 року накопичені прямі іноземні інвестиції (запас) складали $55,79 млрд. За цим показником ми знаходимось зараз на рівні першого кварталу 2021 року ($55,96 млрд). Утім це все ще суттєво (на 15%) менше за останній квартал перед повномасштабною війною (четвертий квартал 2021 — $65,75 млрд).

Джерело: https://t.me/znua_live/158364

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