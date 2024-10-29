За працевлаштування ВПО передбачені державні виплати

Підприємці, які взяли на роботу внутрішньо переміщену особу, можуть отримати компенсацію від держави у розмірі до 13 400 грн.

Таку суму передбачено для компенсації витрат роботодавця на зарплату та єдиний соціальний внесок за кожен непарний місяць роботи протягом року, але не більше ніж за шість календарних місяців.

Також можна отримати допомогу по 6700 гривень на 2 місяці, якщо на роботу візьмуть вимушено переміщену людину, яка набула такого статусу після 24 лютого 2022 року. Йдеться про працевлаштування на умовах строкового або безстрокового договору, в тому числі за сумісництвом із зарплатою не менше мінімальної.

Як отримати виплати

Заявку на компенсацію для роботодавців можна подати через Дію або в найближчому центрі зайнятості. Для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, отримання компенсацій за працевлаштування ВПО роботодавці можуть зв’язатися з Обласним центром зайнятості за номерами: 0577653081, 0506779028 та 0502388563.

Варто зазначити, що загалом від початку повномасштабного вторгнення рф у Харківській області на постійну роботу влаштували понад 1700 вимушено переміщених осіб. Тільки в цьому році послугами центру зайнятості в регіоні скористалося близько 5,9 тисячі ВПО.

Агентство Телевидения Новости