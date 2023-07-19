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«Запорожстали» отказались выплачивать НДС. Комбинат оспаривает решение

«Запорожстали» отказались выплачивать НДС. Комбинат оспаривает решение

«Запорожсталь» сообщила, что налоговая отказывается возмещать комбинату 350 миллионов гривен НДС. Это нарушение Налогового кодекса, может оставить предприятие без денег, и сказаться на выплатах зарплат и объемах помощи комбината ВСУ.

В налоговой заявили, что причина отказа – в том, что часть акционеров предприятия находится под санкциями СНБО.

Однако они не имеют влияния на работу комбината, а санкции против них персональные и не могут распространяться на предприятие, которое исправно платит все налоги и активно помогает ВСУ с первого дня войны.

Джерело: https://t.me/u_now/105408

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