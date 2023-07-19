«Запорожстали» отказались выплачивать НДС. Комбинат оспаривает решение

«Запорожсталь» сообщила, что налоговая отказывается возмещать комбинату 350 миллионов гривен НДС. Это нарушение Налогового кодекса, может оставить предприятие без денег, и сказаться на выплатах зарплат и объемах помощи комбината ВСУ.

В налоговой заявили, что причина отказа – в том, что часть акционеров предприятия находится под санкциями СНБО.

Однако они не имеют влияния на работу комбината, а санкции против них персональные и не могут распространяться на предприятие, которое исправно платит все налоги и активно помогает ВСУ с первого дня войны.

Джерело: https://t.me/u_now/105408

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