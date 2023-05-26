Сегодня 08:52
Просмотров: 111
Збільшення тарифу на електроенергію – це неминучий крок для збереження енергосистеми
Щоб пройти наступну зиму та зберегти енергосистему, доведеться збільшити вартість електрики для побутових споживачів, заявляє заступник голови парламентського комітету з енергетики Олег Семінський.
Він додав, що гостра необхідність підвищення тарифу обумовлена тим, що через обстріли, які були взимку, енергетична інфраструктура була суттєво пошкоджена.
Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/11282