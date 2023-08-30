35 підозрюваних у пропаганді та причетності до ДРГ перевірила харківська поліція за добу

На 1064 повідомлення відреагували працівники поліції Харківщини упродовж доби.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3500 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

У місті Лозова правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8992 воєнних злочини, з яких найбільше 8199 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 724 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости