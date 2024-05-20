6 тис. доларів за гумову камеру віддав харків’янин, щоб вплав дістатися Румунії
Харків’янина, який планував перетнути кордон з Румунією річкою Тиса, де вже втонули понад три десятки громадян, затримали прикордонники.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
28-річний чоловік знайшов у соцмережах ділків, які пообіцяли йому безперешкодний перетин кордону, та приїхав на Закарпаття. Під час зустрічі харків’янин віддав невідомим особам 6 тис. доларів та отримав гумову камеру та інформацію, у якому напрямку знаходиться кордон.
За 200 метрів до держрубежу туриста затримали прикордонники відділу «Тячів».
Стосовно мешканця Харкова складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.
Оперативники Мукачівського загону наразі встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону вказаного громадянина.