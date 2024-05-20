6 тис. доларів за гумову камеру віддав харків’янин, щоб вплав дістатися Румунії

Харків’янина, який планував перетнути кордон з Румунією річкою Тиса, де вже втонули понад три десятки громадян, затримали прикордонники.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

28-річний чоловік знайшов у соцмережах ділків, які пообіцяли йому безперешкодний перетин кордону, та приїхав на Закарпаття. Під час зустрічі харків’янин віддав невідомим особам 6 тис. доларів та отримав гумову камеру та інформацію, у якому напрямку знаходиться кордон.

За 200 метрів до держрубежу туриста затримали прикордонники відділу «Тячів».

Стосовно мешканця Харкова складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.

Оперативники Мукачівського загону наразі встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону вказаного громадянина.

Агентство Телевидения Новости