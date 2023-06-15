Кримінал
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75 підозрюваних у пропаганді та причетності до ДРГ затримали на Харківщині за добу

75 підозрюваних у пропаганді та причетності до ДРГ затримали на Харківщині за добу

975 викликів від мешканців Харківщини отримали поліцейські упродовж доби.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 5300 транспортних засобів, повідомляє поліція Харківщини.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 75 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія, який керував автомобілем у стані сп’яніння.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости

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