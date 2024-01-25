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Агітував за росію у виправній колонії: у Харкові викрили ще одного колаборанта

Агітував за росію у виправній колонії: у Харкові викрили ще одного колаборанта

20 листопада 2023 року до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що в одному із виправних закладів міста Харкова засуджений відкрито підтримує окупантів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Чоловік 1985 року народження закликав інших засуджених до підтримки рішень та дій держави-агресора. Зловмисник висловлював думки, що Україна повинна бути територією росії, підтримував тимчасову окупацію частини держави, висловлював сподівання, що рф анексує й іншу територію України. Він бажав жити в росії та підкорятись її законам.

Викрили чоловіка в протиправній діяльності співробітники Диканівської виправної колонії. Дізнавачі під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости

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