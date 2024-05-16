Апеляційний суд підтвердив законність запобіжного заходу колишньому меру м. Одеса, підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса»

15 травня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 11.12.2023, яким одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення АП ВАКС набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr

▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2220

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