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Апеляційний суд підтвердив законність запобіжного заходу колишньому меру м. Одеса

Апеляційний суд підтвердив законність запобіжного заходу колишньому меру м. Одеса

Апеляційний суд підтвердив законність запобіжного заходу колишньому меру м. Одеса, підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса»

15 травня 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС від 11.12.2023, яким одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення АП ВАКС набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr

▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2220

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