Будував систему охорони здоров’я на окупованих територіях Куп’янщини: судитимуть депутата

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Завершено досудове розслідування стосовно депутата Куп’янської районної ради Харківської області, який виявив свою прихильність до рф під час окупації Куп’янського району.

За даними слідства, обвинувачений пішов на співпрацю із загарбниками та добровільно обійняв посаду так званого «и. о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Обвинувачений відповідав за сферу охорони здоров’я на окупованій території і виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під керівництвом представників рф.

Колаборанта судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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