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ДБР повідомило про підозру експравоохоронцю з Харківщини, який очолив окупаційний пункт поліції

ДБР повідомило про підозру експравоохоронцю з Харківщини, який очолив окупаційний пункт поліції

Працівники ДБР повідомили про підозру експравоохоронцю з Куп’янського району Харківщини, який разом з окупантами та іншими зрадниками розбудовував каральний орган у селищі Дворічна.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після повномасштабного вторгнення в тимчасово окупованому селищі Дворічна він організовував роботу особового складу з-поміж інших зрадників-правоохоронців, які перейшли на бік росіян. Згодом почав отримувати керівні посади у незаконному правоохоронному органі. Спочатку загарбники призначили його старшим слідчим, а через місяць довірили очолити місцевий окупаційний пункт поліції. За роботу на ворога отримував по 60 тис. російських рублів.

Під час звільнення регіону втік разом з окупантами.

Колишній правоохоронець підозрюється у державній зраді та добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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