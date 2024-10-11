ДБР завершило розслідування справи судді-зрадниці з Херсонщини

Працівники теруправління ДБР Полтави завершили розслідування стосовно судді Генічеського райсуду Херсонщини, яка працювала на загарбників. Після силового захоплення міста вона вирішила допомагати окупантам розбудовувати окупаційну судову установу.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Отримавши паспорт громадянки рф, жінка почала працювати суддею вже за російськими законами. З вересня 2023 року її призначили вже на посаду першого заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області.

Під час святкування дня Генічеська вона з трибуни активно виправдовувала вторгнення росіян в Україну та вихваляла місцеву окупаційну владу.

Жінка обвинувачується у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За скоєне їй загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости