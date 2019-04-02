Дело патрульного Дениса Евдокименко: в Апелляционном суде рассмотрели жалобу прокурора

События разворачивались более года назад, в феврале. Тогда эвакуируя автомобиль, за рулем которого был народный артист, патрульный Денис Евдокименко попал под две статьи уголовного кодекса. По словам полицейского, он должен был задержать автомобиль, разыскиваемый исполнительной службой за неуплату коммунальных платежей. Впрочем, водитель вызвал адвоката, который по словам патрульного физически препятствовал работе эвакуатора, став между ним и Лексусом. Поэтому, говорит Евдокименко, ему пришлось применить физическое воздействие и наручники. Теперь же ему инкриминируют превышение служебных полномочий и служебный подлог.

Евгений Мельниченко, адвокат Дениса Евдокименко

Мій підзахисний по-перше діяв, як поліцейський і був залучений до виконання рішення суду, яке до речі виконане, з цього приводу у прокуратури немає жодних зауважень.

Сегодня в Апелляционном суде коллегия удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Согласно которой обвинительный акт не будет отправляться в прокуратуру на доработку, как того хотела сторона защиты. Пострадавший адвокат Юрий Кубай, решением суда говорит доволен, так как, по его мнению, те технические описки никоим образом не ограничивают обвиняемого в праве на защиту.

Юрий Кубай, пострадавший адвокат

Ну ви знаєте, яке покарання йому загрожує мене абсолютно не цікавить, я вимагаю просто справедливості встановленої судом, Щоб його дії все ж таки були визнанні протиправними, а якщо йому призначить суд якесь покарання навіть не пов'язане с позбавленням волі, цього буде взагалі достатньо. Я не намагаюся його відправити за решітку, щоб він відбував реально будь-яке покарання.

Сам Евдокименко, говорит, раз перечитывая обвинительный акт, до сих пор не понимает, что ему инкриминируют, ведь по его словам действовал в рамках действующего законодательства.

Денис Евдокименко, полицейский роты №1 батальона №3 УПП в Хар. обл.

Виходячи з того, чи буде обвинувальний вирок, чи виправдувальний вирок, це реально буде нести якійсь наслідки в плані роботи патрульних поліцейських по всій Україні тому що досі не зрозуміло чи можна діяти так як я діяв тоді чи не можна. Це буде дуже прецедентне рішення.

Далее должны продолжить рассмотрение дела по существу. Если вину патрульного докажут в суде ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.





Агентство Телевидения Новости