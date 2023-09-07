Держвиконавця у Харкові судитимуть за хабарництво
До суду направлено обвинувальний акт стосовно державного виконавця за фактом прохання та одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням.
Державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вимагав у чоловіка хабар за безперешкодне закриття виконавчих проваджень, повідомляє прокуратура Харківської області.
Обвинувачений повідомив потерпілому, що у межах виконавчих проваджень за фактами порушення ПДР на банківські рахунки чоловіка накладено арешт.
Державний виконавець запропонував «допомогу» із закриттям цих проваджень та назвав ціну за таку «послугу» — 600 доларів США.
29 травня цього року, під час передачі зазначеної суми коштів, державного виконавця затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.