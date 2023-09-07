Держвиконавця у Харкові судитимуть за хабарництво

До суду направлено обвинувальний акт стосовно державного виконавця за фактом прохання та одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням.

Державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вимагав у чоловіка хабар за безперешкодне закриття виконавчих проваджень, повідомляє прокуратура Харківської області.

Обвинувачений повідомив потерпілому, що у межах виконавчих проваджень за фактами порушення ПДР на банківські рахунки чоловіка накладено арешт.

Державний виконавець запропонував «допомогу» із закриттям цих проваджень та назвав ціну за таку «послугу» — 600 доларів США.

29 травня цього року, під час передачі зазначеної суми коштів, державного виконавця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости