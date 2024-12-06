Десять років тюрми отримав наркозакладник, якого піймали на блокпості у Харкові

У липні 2023 року у селищі Пісочин Харківського району правоохоронці зупинили маршрутне таксі. На одного з пасажирів одразу зреагував кінологічний собака. Під час перевірки правоохоронці виявили у рюкзаку чоловіка «згорток» PVP вагою понад 720 грам.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Фігурантом виявився мешканець Полтавської області, який, як стало у подальшому зʼясовано слідством, заробляв собі на життя продажем психотропів. До Харківщини він поїхав, щоб забрати PVP, які мав у подальшому розкласти у вигляді «закладок» та надіслати геолокації «клієнтам».

У судовому засіданні зловмисник свою вину заперечував. Пояснив, що вживав психотропні речовини сам і «бізнесом» не займався. Додав, що він отримував метадон, бо проходив замісну підтримувальну терапію.

Як зазначив суд, придбання психотропної речовини для власного вживання є сумнівним, оскільки обвинувачений повідомив, що проходив замісну підтримувальну терапію метадоном, у звʼязку з чим міг придбати вказаний препарат у легальний спосіб. Твердження обвинуваченого щодо його невинуватості повністю спростовуються сукупністю доказів, досліджених в ході судового розгляду.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 43-річного чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Вирок винесено Харківським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости