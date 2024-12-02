Директора компанії судитимуть за розкрадання 7,3 млн грн під час ремонту траси на Харківщині

Завершено розслідування стосовно керівника підприємства, якого звинувачують у привласненні майже 7,3 млн грн під час виконання дорожніх робіт на трасі в Харківській області. Обвинуваченого звільнили з-під варти під заставу, після чого він втік до рф, тепер його судитимуть заочно.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2018 році між Харківською ОДА та ТОВ укладено договір щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Зміїв – Таранівка в Харківській області.

Проте обсяги та вартість робіт з поточного ремонту, що внесені підрядником до актів виконаних робіт за договором, не відповідають фактично виконаним. Зокрема, підприємством взагалі не виконувались роботи з влаштування вирівнюючого шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, влаштування вирівнюючого шару з щебнево-піщаної суміші.

Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, внесених до актів, складає майже 7,3 млн гривень.

У березні 2021 року правоохоронці повідомили директору ТОВ про підозру. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 340 500 гривень, що була внесена.

Проте директор підприємства не виконав покладених на нього судом обов’язків, залишив місце проживання, не повідомивши слідчому своє місцеперебування та ухилився від слідства. Попередньо встановлено, що чоловік втік на територію рф, його оголошено у розшук.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою свої службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), та службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За результатами розгляду клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова виніс ухвалу про звернення застави 340 500 грн у дохід держави.

Прокурори вже передали обвинувальний акт стосовно директора ТОВ до Дергачівського районного суду Харківської області. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости