Вимагали 12 тис. доларів за вплив на суддів: у Харкові засуджено двох ділків

У Харкові двоє чоловіків вимагали зі знайомого 12 тис. доларів. За цю суму ділки обіцяли вплинути на суддів та допомогти отримати більш м’яке покарання за контрабанду цінностей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у грудні 2021 року один з фігурантів дізнався, що його знайомого підозрюють у незаконному перевезенні через державний кордон колекції монет та ікони. Чоловік пообіцяв «допомогти» товаришу. Для цього він залучив свого знайомого, який за злочинним планом повідомив, що нібито працює у СБУ.

Ділки повідомили чоловіку, що зможуть домовитися з суддями Київського районного суду м. Харкова про призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Для цього вони оголосили суму у розмірі 10 тис. доларів. Чоловік передав фігурантам 265 тисяч гривень, проте цього виявилось замало. Від чоловіка вони почали вимагати ще дві тисячі доларів, на передачу яких він погодився.

15 серпня 2022 року під час отримання частини суми в розмірі однієї тисячі доларів їх затримали.

У судовому засіданні обидва обвинувачені вину не визнали.

Суд визнав винними двох чоловіків віком 50 та 46 років у прийнятті пропозиції та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). 50-річному чоловіку також додатково інкримінували самовільне присвоєння владних повноважень (ч. 1 ст. 353 КК України).

Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. 50-річного чоловіка засудили до п’яти років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, другого фігуранта – до п’яти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости