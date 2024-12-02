У ДБР роз’яснили нюанси повернення на службу після СЗЧ

Військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть знову отримувати всі виплати з моменту поновлення на військовій службі. Такі норми передбачені в законі про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Відповідний документ 28 листопада підписав Президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, закон встановлює, що військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до набрання чинності даним законом мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року, прибути до відповідних військових частин для продовження військової служби.

Механізм повернення на службу після СЗЧ

Командир військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України. Водночас виплата недоотриманого за час їх відсутності не здійснюватиметься.

Керівник військової частини інформує у письмовій формі про продовження контракту з військовослужбовцем орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

«Після чого почнеться процедура закриття кримінального провадження відносно бійця. Водночас якщо військовослужбовець до першого січня не повернеться до місця проходження служби він може бути позбавлений волі аж на десять років», – роз’яснили в ДБР.

Як зазначили в Державному бюро розслідувань, розроблено чіткий алгоритм взаємодії: правоохоронці проводитимуть низку організаційних та процесуальних заходів, направлених на встановлення місця знаходження військовослужбовців, які не скористаються можливістю добровільно повернутись.

Закон про повернення після СЗЧ

Верховна Рада України проголосувала за цей закон 21 листопада. Він передбачає для військових, які самовільно залишили місце служби до 29 листопада 2024 року, але потім добровільно повернулися до 1 січня 2025 року назад й виявили бажання боронити Батьківщину від російського агресора, можливість продовження військової служби та дії контракту.

Мета Закону – створити можливості для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до 29 листопада 2024 року, повернутися до 1 січня 2025 року в частини та продовжити службу без конфліктів із законодавством України.

Агентство Телевидения Новости