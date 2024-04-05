Допомагав окупантам будувати «правоохоронну систему»: заочно судитимуть колаборанта з Харківщини

Під час окупації Харківщини 33-річний житель селища Шевченкове на Чугуївщині переїхав за «кращим життям» до захопленого загарбниками Вовчанська.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Чоловік добровільно став «оперуповноваженим сектора карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ». Колаборант допомогав ворогу будувати на території Чугуївщини «правооохранительную систему» як у рф, за що отримував заробітну плату.

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі колаборант переховується від українського правосуддя на території рф, його оголошено у розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости