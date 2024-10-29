Допомагав рашистам бомбардувати Вовчанськ: на Харківщині СБУ викрила агента рф

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки рф (більш відомої як гру) у Харківській області. Зловмисник готував координати для ворожих ударів по Силах оборони, які захищають місто Вовчанськ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу рашистів на Харківщину.

З початком боїв за Вовчанськ агент отримав вказівку від окупантів залишатися у місті попри цілодобові обстріли з боку рф та обов’язкову евакуацію цивільного населення.

Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ.

Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ.

Після розвідувальних вилазок агент «звітував» своєму російському куратору про отримані відомості.

За наявними даними, окупанти використовували цю інформацію для підготовки ударів по українських захисниках.

У такий спосіб рашисти намагалися пробити оборону наших військ з метою захоплення Вовчанська.

Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його на території Чугуївського району, коли він вирішив «залягти на дно» і виїхав з міста до своєї матері.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації із гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости