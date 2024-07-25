Головна версія слідства – вбивство на замовлення: деталі затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Правоохоронці затримали в Дніпрі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон: мовознавицю застрелили у Львові 19 липня. Затриманому 18 років, житель Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Головна версія слідства – вбивство на замовлення.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

«Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець», – написав Клименко.

За словами Клименка, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

«139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу», – зазначив міністр.

Підозрюваного вистежили та затримали. Як зазначили правоохоронці, маючи фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди.

Агентство Телевидения Новости