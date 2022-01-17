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Харьковский полицейский пойдет под суд за торговлю наркотиками

Харьковский полицейский пойдет под суд за торговлю наркотиками

Харьковский полицейский пойдет под суд за торговлю наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении оперуполномоченного отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в области по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотиков и сильнодействующих лекарственных средств направлен в суд по ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 1 статьи 321 УК Украины.

Как рассказал начальник отдела областной прокуратуры Александр Цимбалистенко, досудебным расследованием установлено, что оперуполномоченный систематически сбывал метадон и сильнодействующее лекарственное средство димедрол на территории города Харькова.

 8 июля прошлого года после очередного сбыта метадона полицейского разоблачили.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение 2021 года прокуратурой совместно со специально уполномоченными органами правопорядка на совершении уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств разоблачены 5 правоохранителей. В суд направлены 2 обвинительных акта.

Агентство Телевидения Новости

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