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Харьковскую судью, задержанную на взятке в 4 тысячи долларов, отстранили от правосудия

Харьковскую судью, задержанную на взятке в 4 тысячи долларов, отстранили от правосудия

Судью одного из райсудов Харькова, задержанную в конце мая на взятке в 4 тысячи долларов, отстранили от правосудия.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как указывается, сегодня, 23 июня, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи одного из районных судов города Харькова, уличенной в получении 4 тысяч долларов США неправомерной выгоды, от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Срок отстранения служителя Фемиды - на срок досудебного расследования.

Как уже сообщалось, 27 мая 2020 правоохранители разоблачили указанную судью на получении 4 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве служительница Фемиды выразила защитнику обвиняемого просьбу предоставить ей неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более 30 тысяч долларов США.

После получения неправомерной выгоды судья удовлетворила ходатайство стороны защиты и вынесла решение, которым обязал вернуть изъятые в ходе досудебного расследования средства.

28 мая судье сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. 19 июня 2020 ей избрана мера пресечения в виде залога в размере более 168 тысяч гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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