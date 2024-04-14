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Харків’янин, який перебував у розшуку, попався поліції метрополітену

Харків’янин, який перебував у розшуку, попався поліції метрополітену

13 квітня у Харкові працівники відділу поліції в метрополітені на станції «Завод імені Малишева» зупинили 53-річного харків’янина. Як з’ясувалося, чоловік розшукується за скоєння злочину за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За добу працівники підрозділів харківської поліції отримали та відреагували на 1142 виклики громадян.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 25 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4100 транспортних засобів.

Агентство Телевидения Новости

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