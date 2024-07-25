Харків’янин намагався потрапити до Німеччини за допомогою фіктивного шлюбу

Під час перевірки документів у пункті пропуску «Львів» прикордонники викрили псевдоподружжя – за допомогою фіктивного шлюбу із жінкою з інвалідністю житель Харкова намагався виїхати за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, 38-річний харків’янин з допомогою дружини, особи з інвалідністю III групи, намагався виїхати до Німеччини.

«Закохані» не змогли дати однакових відповідей на низку логічних запитань. Зрештою молодята розповіли, що їхній шлюб укладено за розрахунком.

Як результат, про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», оперативні співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції.

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