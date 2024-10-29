Харків’янин отримав вирок за вбивство власного батька

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 39-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 8 років 3 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вбивство сталось ввечері 4 липня 2022 року в одній з квартир по вул. Квіткинській у Харкові.

Прокурори довели, що у чоловіка, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за спричинення тілесних ушкоджень, виник конфлікт з 73-річним батьком.

У ході сварки обвинувачений схопив ніж і завдав ним декілька ударів у живіт родича, завдавши йому тілесні ушкодження. Від отриманих поранень потерпілий за декілька годин помер у лікарні.

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Конфлікт з батьком не заперечував, однак при цьому обвинувачений зазначив, що відмахувався безладно ножем і, побачивши це, потерпілий пішов спати.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости