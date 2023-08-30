Харків’янину, який влаштував на Салтівці стрілянину, загрожує до 7 років позбавлення волі

У Салтівському районі Харкова біля однієї з багатоповерхівок невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння стріляв з пістолета та нецензурно лаявся.

Як повідомили в поліції Харківської області, події розгорталися у квітні 2023 року.

Після прибуття на місце події встановлено, що у 37-річного харків’янина виник побутовий конфлікт з 27-річним сусідом. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зловмисник дістав з сумки сигнальний пістолет та здійснив чотири постріли у бік вікон помешкання свого опонента. Потім він відбіг від під’їзду, вставив новий магазин у пістолет та здійснив ще чотири постріли. Як з’ясувалося потім, пістолет був споряджений шумовими (холостими) патронами.

Поліцейські затримали чоловіка та вилучили у нього речові докази.

Слідчі Харківського РУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости