Кримінал
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15.08.2022 21:28
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Харківські Бонні і Клайд: патрульні затримали підозрюваних у пограбуванні АЗС

Харківські Бонні і Клайд: патрульні затримали підозрюваних у пограбуванні АЗС

Патрульні затримали громадян, які незаконно проникли до приміщення з метою крадіжки. Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик про незаконне проникнення до зачиненої АЗС. Охоронець приміщення повідомив, що побачив невідомого, який пригрозив йому предметом, схожим на ніж та побіг в невідомому напрямку.

Патрульні, які прибули на виклик, виявили та затримали схожого за описом чоловіка неподалік місця події. З собою в нього були товари, тютюнові вироби, приладдя та інші речі, які він, імовірно, викрав на АЗС. При поверхневій перевірці в нього виявили кухонний ніж, яким, імовірно, він погрожував заявнику.

Також в приміщенні поліцейські виявили та затримали жінку, яка мала з собою кухонне приладдя та посуд з тої ж АЗС.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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