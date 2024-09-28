Ядерна риторика путіна не зупинить світ у подальшій підтримці України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

25 вересня диктатор росії путін оголосив про зміни до ядерної доктрини рф.

▶️ москва намагається запровадити право застосовувати ядерну зброю проти неядерних держав, які начебто діють «за участі або за підтримки ядерної держави», а також у випадку «агресії» проти білорусі.

▶️ Це чергове підвищення ставок у ядерному шантажі, яким систематично займається москва. Мета рф – залякати партнерів України і примусити їх обмежити допомогу Києву.

▶️ Окрім того, це відчайдушна спроба запобігти наданню дозволу Україні на застосування західних далекобійних ракет по території рф. Адже надання такого дозволу значно розширить можливості Сил оборони України і ще більше ускладнить становище агресора.

▶️ Окрім ядерного шантажу в рф немає більше жодних інших інструментів залякування світу.

▶️ Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус закликав не боятись погроз путіна, а «робити те, що вважаємо правильним».

▶️ Євросоюз уже рішуче відкинув ці погрози путіна і заявив, що позиція ЄС щодо продовження підтримки України залишиться незмінною.

Джерело: https://t.me/spravdi/41806

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