Житель Томской области украл дорогу

30-летний житель Томской области украл часть дорожного покрытия с трассы Катайга — Степановка, а, узнав, что его ищет полиция, привёз бетонные плиты обратно.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в конце мая мужчина украл 52 бетонные плиты, которыми была выложена дорога, погрузил их на «КамАЗ», и отвёз на промышленную площадку в соседнем посёлке.

На следующий день он узнал, что его разыскивает полиция, погрузил на «КамАЗ» 35 плит, отвёз их обратно и уложил на дорожное полотно.

Оставшиеся плиты полицейские всё же обнаружили. Мужчина полностью возместил причинённый ущерб — он составил 130 тысяч рублей. Несмотря на это, на томича возбудили уголовное дело.

В 2015 году на Сахалине украли дорогу между населёнными пунктами и нефтегазовым месторождением. Ущерб тогда оценили в миллиард рублей.

Источник: breakingmad.me

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