Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 91

росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.

"Траса (червона лінія) простягнеться далеко від населених пунктів — ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення наявної дороги (синя лінія)", — пише російська служба "Радіо Свобода", яка отримала і дослідила знімки.

**Також окупанти будують залізницю, яка має з'єднати окуповане місто з материковою частиною рф. Це дозволить знизити залежність загарбників від Керченського мосту.

росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.

росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.

росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.

росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.

росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.

росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.

Джерело: https://t.me/znua_live/115307

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збірна України пропустить юнацький чемпіонат світу з дзюдо в Португалії через допуск на турнір росіян у нейтральному статусі
Сегодня 11:06    18
Адвокат Горецький зі справи Князєва пішов на угоду з прокурором САП
Сегодня 10:52    50
Є наказ на ліквідацію Максима Кузьмінова, командира російського вертольота, який у серпні перелетів до України, - росЗМІ
Сегодня 10:39    65
«У «нових» ворожих дронах російського виробництва типу «Shahed-136/Герань-2» єдиним суто російським компонентом є блок «Комета» із системи навігації
Сегодня 10:16    72
Украина самостоятельно обеспечивает морской коридор, никакие Зерновые сделки не нужны
Сегодня 10:04    74
В адміністрації президента Байдена серйозно стурбовані корупцією в Україні
Сегодня 09:40    80
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який шпигував для рф на Хмельниччині і отримував «зарплату» від фсб
Сегодня 09:28    76
Суддя ВАКС Ткаченко змінив свою позицію щодо закінчення строків слідства у справі Коломойського
Сегодня 09:16    95
​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 08:53    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 жовтня 2023 року віж ДСНС
Сегодня 08:50    78
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 