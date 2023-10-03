Сегодня 09:05
Просмотров: 91
росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.
"Траса (червона лінія) простягнеться далеко від населених пунктів — ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення наявної дороги (синя лінія)", — пише російська служба "Радіо Свобода", яка отримала і дослідила знімки.
**Також окупанти будують залізницю, яка має з'єднати окуповане місто з материковою частиною рф. Це дозволить знизити залежність загарбників від Керченського мосту.
Джерело: https://t.me/znua_live/115307