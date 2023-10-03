росія будує трасу з Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Маріуполь — супутникові знімки Planet Labs.

"Траса (червона лінія) простягнеться далеко від населених пунктів — ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення наявної дороги (синя лінія)", — пише російська служба "Радіо Свобода", яка отримала і дослідила знімки.

**Також окупанти будують залізницю, яка має з'єднати окуповане місто з материковою частиною рф. Це дозволить знизити залежність загарбників від Керченського мосту.

Джерело: https://t.me/znua_live/115307

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