Транспорт
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Сегодня 06:28
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С 9:00 до 17:00 будет прекращено движение троллейбусов на ул. Танкопия на участке от ул. Харьковских дивизий до бул. Богдана Хмельницкого и на ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до пр. Героев Харькова

С 9:00 до 17:00 будет прекращено движение троллейбусов на ул. Танкопия на участке от ул. Харьковских дивизий до бул. Богдана Хмельницкого и на ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до пр. Героев Харькова

Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

В это время троллейбус №7 будет курсировать следующим образом:

разворотный круг «Ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – ул. Харьковских дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. 12 Апреля».

Троллейбус №25 не будет курсировать.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/45501

Новости портала «Весь Харьков»

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