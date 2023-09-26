С 9:00 до 17:00 будет прекращено движение троллейбусов на ул. Танкопия на участке от ул. Харьковских дивизий до бул. Богдана Хмельницкого и на ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до пр. Героев Харькова