Ціна відновлення та модернізації системи зрошення на півдні — кілька мільярдів доларів, — експертка в галузі сільського господарства Лариса Гук.

Внаслідок підриву росією Каховської ГЕС без зрошення залишилось понад 1 100 км.

Проте, на думку експертки, сільське господарство на півдні країни існуватиме.

Ще у 2019 році уряд ухвалив Стратегію зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року з метою збільшення площ зрошення на 1 млн га.

На думку пані Гук, тепер проєкти зрошення в Україні впроваджуватимуть оперативно. Адже попит на продовольство у світі зростає.

Щонайменше один мільярд доларів на відновлення та модернізацію системи зрошення готова виділити International Finance Corporation. Залишилося знайти решту.

Джерело: https://t.me/znua_live/99910

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