Ціна відновлення та модернізації системи зрошення на півдні — кілька мільярдів доларів
Ціна відновлення та модернізації системи зрошення на півдні — кілька мільярдів доларів, — експертка в галузі сільського господарства Лариса Гук.
Внаслідок підриву росією Каховської ГЕС без зрошення залишилось понад 1 100 км.
Проте, на думку експертки, сільське господарство на півдні країни існуватиме.
Ще у 2019 році уряд ухвалив Стратегію зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року з метою збільшення площ зрошення на 1 млн га.
На думку пані Гук, тепер проєкти зрошення в Україні впроваджуватимуть оперативно. Адже попит на продовольство у світі зростає.
Щонайменше один мільярд доларів на відновлення та модернізацію системи зрошення готова виділити International Finance Corporation. Залишилося знайти решту.
Джерело: https://t.me/znua_live/99910