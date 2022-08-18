Кожне п’яте кримінальне правопорушення – воєнний злочин або виправдовування збройної агресії: дані прокуратури

18 серпня очільник обласної прокуратури провів координаційну нараду з керівниками правоохоронних органів Харківщини за участі голів ХОВА Олега Синєгубова, Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко, керівництва Харківської міської ради, представників військового блоку.

«Від початку збройного конфлікту обліковано відомості про вчинення понад 19 тис. кримінальних правопорушень. Кожне п’яте – це воєнний злочин або злочин, пов‘язаний із виправдовуванням збройної агресії».

За фактами державної зради процесуальне керівництво здійснюється у 141 кримінальному провадженні щодо 159 злочинів. У них про підозру повідомлено 69 особам. До суду направлено 11 обвинувальних актів стосовно 11 осіб.

За фактами колабораційної діяльності процесуальне керівництво забезпечується у 98 кримінальних провадженнях, повідомлено про підозру 35 колаборантам. До суду направлено 11 обвинувальних актів стосовно 12 осіб.

У 34 кримінальних провадженнях за фактами пособництва державі-агресору про підозру повідомлено вже 8 особам. До суду направлено 2 обвинувальних акти стосовно 2 осіб.

За ініціативою обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права та майно 34 підприємств, засновниками яких є підприємства країни-агресора, на суму майже 700 млн гривень, а також автотранспортні засоби та 12 об‘єктів нерухомого майна. Ці активи передані до АРМА.

Поточна криміногенна ситуація є контрольованою. Майже на третину зменшилась кількість тяжких злочинів та кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми та групою осіб.

Водночас особливої гостроти набувають факти незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а також справи стосовно псевдоволонтерів. Наразі розслідується майже 3,7 тис. воєнних злочинів військових РФ. Переважно – за фактами обстрілів 8 тис. об‘єктів цивільної інфраструктури, вбивств, зґвалтувань. Зафіксовано руйнування у 50 з 56 територіальних громад.

«У країни-агресора немає моралі. Ми кожного дня є свідками того, як російська армія вбиває та калічить ні в чому невинних людей, залишає дітей сиротами та руйнує міста. Ми повинні зробити все для покарання кожного, хто чинить терор проти нашої держави, проти Харківщини. Справедливість за нами», – резюмував Олександр Фільчаков.

Агентство Телевидения Новости