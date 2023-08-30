Корупційні військкоми та медики ВЛК: харківська поліція розслідує сім кримінальних справ
Харківські слідчі розслідують сім справ щодо ухилення від мобілізації або втечі за кордон. Сімох осіб вже повідомлено про підозру.
Мова про працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій, які за гроші робили фальшиві документи для ухилянтів. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
За словами Сергія Болвінова, до суду відправляють обвинувальні акти також і щодо посередників. Три обвинувальні акти вже в суді.
«Своє службове становище деякі працівники ТЦК використовують не лише щоби за гроші допомогти чоловікам призовного віку втекти з країн або стати «непридатними». Вже викрили декілька інших схем незаконного збагачення», – йдеться у повідомленні.
В Богодухівському районі підозру отримали одразу троє керівників – нараховували та ділили між собою зарплату та премії з надбавками фіктивному військовослужбовцю, яка навіть не з’являлася на робочому місці. Спеціально для цієї оборудки ще на початку березня минулого року мобілізували жінку-підприємця, оформили їх проходити службу у районному військоматі. Майже півтора року вона служила лише на папері, а гроші продовжували надходити. «Заробити» в такий спосіб вдалося 700 тисяч гривень. Тепер всім трьом загрожує до трьох років позбавлення волі.