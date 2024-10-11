Курсант харківського вишу влаштувався до окупантів конвоїром в катівню: ДБР завершило розслідування

ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишнього курсанта одного з правоохоронних ВНЗ Харківщини. Під час окупації Куп’янського району, чоловік вирішив перейти на сторону ворога – працювати конвоїром в місцевій катівні.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Він забезпечував утримання незаконно позбавлених волі людей, доставляв затриманих для проведення з ними так званих «слідчих дій», під час яких у громадян вибивали інформацію про місцевих учасників АТО/ООС, тероборони, місць зберігання зброї.

Під час звільнення Куп’янська він втік разом із військовими рф.

Колишній курсант обвинувачується у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

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