Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 159

Курсант харківського вишу влаштувався до окупантів конвоїром в катівню: ДБР завершило розслідування

Курсант харківського вишу влаштувався до окупантів конвоїром в катівню: ДБР завершило розслідування

ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишнього курсанта одного з правоохоронних ВНЗ Харківщини. Під час окупації Куп’янського району, чоловік вирішив перейти на сторону ворога – працювати конвоїром в місцевій катівні.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Він забезпечував утримання незаконно позбавлених волі людей, доставляв затриманих для проведення з ними так званих «слідчих дій», під час яких у громадян вибивали інформацію про місцевих учасників АТО/ООС, тероборони, місць зберігання зброї.

Під час звільнення Куп’янська він втік разом із військовими рф.

Колишній курсант обвинувачується у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 