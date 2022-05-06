Мешканець Ізюму допомагав окупантам та був призначений «головою тимчасової адміністрації»

53-річний мешканець тимчасово окупованого російськими військами Ізюма перейшов на бік ворога та добровільно зайняв посаду так званого «голови тимчасової адміністрації». Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також цей чоловік переконував інших місцевих мешканців сприяти військовим країни-агресора, проводив бесіди з головами ОТГ Ізюмського району щодо розповсюдження «гумдопомоги» з РФ, надавав окупантам інформацію про місцерозташування ЗСУ, місцевих активістів, військових тероборони, поширював неправдиві відомості про захоплення Києва і Харкова та особисто підняв російський прапор над будинком Ізюмської районної державної адміністрації.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

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