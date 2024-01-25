Молодь розважається: чергового любителя дрифту впіймали в Харкові на площі
Порушник на автомобілі «Ford Mustang» дрифтував у центрі міста.
Авто вилучили й помістили на штрафмайданчик, повідомляє поліція Харківській області.
22 січня близько 18:00 до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про правопорушення.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група райуправління.
Співробітники поліції встановили особу порушника. Ним виявився 21-річний водій, який знаходячись за кермом автівки «Ford Mustang», дрифтував. Своїми діями він порушував громадський порядок.
Дізнавачі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування поліцейські вилучили автівку порушника та помістили на штрафмайданчик.
Наразі судом вирішується питання щодо накладення арешту на транспортний засіб правопорушника.
Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.