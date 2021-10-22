Мошенники оформляют кредиты на украинцев через Дію: Федоров раскрыл схему

С начала 2021 года из всех обращений в полицию по поводу мошенничеств по кредитам лишь в одной говорилось о Дії. Аферисты все таки могут оформить кредит на гражданина через госсервис, но это очень трудно, и сделать такое удастся лишь с помощью недобросовестных сотрудников банков.

Как рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров для "УНИАН", единственную причастную к Дії аферистку уже поместили под домашний арест. Он также рассказал, как именно преступникам удается оформить незаконный кредит через Дію.

"Как это происходит, конкретный пример. Есть мошенник, который, зная паспортные данные и номер телефона своей жертвы, взламывает ее почту, находит на почте копии документов, например, паспорта, делает дубль SIM-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в Дії через BankID", – объясняет Федоров.

Уже после этого злоумышленник идет в банк (сотрудники которого уже нарушили условия идентификации) и забирает деньги. Впрочем, все это никак не касается Дії, как рассказал Федоров, вины госсервиса в этом быть не может.

В заключении министр указал, что напрямую взять кредит невозможно, так как в сервисе отключены все финучреждения, которые выдают так называемые "быстрые деньги". При этом сейчас уже тестируют сервис, с помощью которого граждане будут получать SMS о проверке кредитной истории.

Аферисты в Украине находят все больше способов, как обмануть граждан и оставить их без денег. Это делают по телефону, через Интернет (OLX, сайты знакомств) или через банкоматы.

Кстати, некоторые мошенники используют схемы для некоторых отдельных устройств, например, iPhone. Владельцев обманом заставляют менять Apple ID, после чего аферисты могут заблокировать смартфон. Уже после этого злоумышленники будут требовать деньги за то, чтобы разблокировать устройство.

Жертвой на OLX может стать не только покупатель, как это часто и бывает, но и продавец. Аферисты отправляют липовую ссылку для подтверждения операции, а после ввода данных карты со счета украинцев крадут средства.

С помощью такой аферы мошенники украли у журналиста Александра Чеканова 4 тыс. грн. Перейдя по ссылке он ввел данные карты (в том числе CVV), что и помогло аферистам.

"Сначала виртуальную. Там на счету была одна копейка, поэтому она не прошла (это мне уже потом в банке пояснили). Введя данные карты, на которых находились деньги, я сначала столкнулся с трудностью верификации. Мне не приходило SMS. Но это и не нужно было. Сначала списались 150 грн за какие-то развлечения, а потом пошло – по 999 в четыре захода", – написал журналист.

Источник: internetua.com

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