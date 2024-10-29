Мріяла про Харків у складі рф – судитимуть адміністраторку антиукраїнських Телеграм-каналів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річної жінки за фактами розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, колабораційної діяльності, виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, у тому числі повторно, (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Обвинувачена – харків’янка з проросійськими поглядами. За даними слідства, через свою активну участь у чатах антиукраїнського спрямування жінка потрапила у поле зору спецслужб рф. Не пізніше січня 2023 року вона отримала пропозицію стати адміністратором низки Телеграм-каналів, які поширюють кремлівські наративи та публікують дописи, у яких виправдовується збройна агресія рф. У постах, розміщених жінкою, стверджувалось, що саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців. Обвинувачена мріяла про якнайшвидше «освобождение» Харькова, ідентифікувала його як «русский» город, вихваляла військовослужбовців рф та називала росію «матушкой». Протиправний характер висловлювань обвинуваченої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили жінку. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинувачену судитимуть у Київському районному суді Харкова.

Їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости