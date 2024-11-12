Мріяла про Харків у складі рф: засуджено адміністраторку проросійських Телеграм-каналів

Прокурори довели вину харків’янки з проросійськими поглядами. 51-річній жінці призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, через свою активну участь у чатах антиукраїнського спрямування жінка потрапила у поле зору спецслужб рф. Не пізніше січня 2023 року вона отримала пропозицію стати адміністратором низки Телеграм-каналів, які поширюють кремлівські наративи та публікують дописи, у яких виправдовується збройна агресія рф.

У постах, розміщених жінкою, стверджувалось, що саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців. Обвинувачена мріяла про якнайшвидше «освобождение» Харькова, ідентифікувала його як «русский» город, вихваляла військовослужбовців рф та називала росію «матушкой».

Протиправний характер висловлювань обвинуваченої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили жінку. На суд вона очікувала, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду жінка визнала вину в повному обсязі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 51-річну жінку за фактами розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, колабораційної діяльності, виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, у тому числі повторно, (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 10 років.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости