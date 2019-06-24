Криминал
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24.06.2019 18:27
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Мужчина, обстрелявший автобус в Новой Водолаге, предстанет перед судом

Мужчина, обстрелявший автобус в Новой Водолаге, предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в хулиганстве со стрельбой (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в конце января этого года возле магазина в пгт. Новая Водолага у подозреваемого произошел конфликт с водителем автобуса, который якобы заблокировал выезд.

Во время выяснения отношений мужчина несколько раз выстрелил из специального средства для отстрела резиновых пуль в сторону автобуса, разбил стекло и повредил транспортное средство. 

Водитель и один из пассажиров автобуса пытались прекратить хулиганские действия подозреваемого. 

Разъяренный мужчина начал бить оппонентов рукояткой оружия, а также ранил прохожего, который вмешался в спор.

В результате происшествия все участники конфликта получили травмы. 

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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