Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 37

На Буковині СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення

На Буковині СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення

Служба безпеки України запобігла незаконному переміщенню через митний кордон товарів військового призначення, що підлягають обов’язковому державному експертному контролю.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець одного з райцентрів Чернівецької області намагався переправити до однієї з країн ЄС 55 комплектуючих для приладів вимірювання іонізуючого випромінювання. Це обладнання, за висновками експертів, може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.

Чоловік перевозив деталі на власному автомобілі у режимі «зеленого коридору» з приховуванням від митного контролю. Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску «Порубне-Сірет» Буковинської митниці.

Слідчими Управління СБ України в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

На Буковині СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення

На Буковині СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення

На Буковині СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Києві СБУ затримала прокурора та старшого інспектора поліції за вимагання хабара
Сегодня 06:51    94
На Рівненщині СБУ викрила замаскований схрон з гранатами і вибухівкою
23.10.2020 10:15    128
У Запоріжжі СБУ викрила екскерівництво Держгеокадастру на оборудках із землею
23.10.2020 08:21    109
На Волині СБУ блокувала діяльність call-центру, який крав кошти з банківських рахунків в Україні та за кордоном
22.10.2020 10:21    140
В Харькове на взятке попался сотрудник СБУ
22.10.2020 07:38    203
На Харківщині СБУ попередила неякісне будівництво та ремонт об’єктів критичної інфраструктури автодорожньої галузі
22.10.2020 07:12    131
Таможня: украинец скупал на OLX узлы зенитного оружия, чтобы переправить их в Афганистан
21.10.2020 10:19    183
Контррозвідка СБУ задокументувала факти примусового втягнення мешканців ОРЛО до угруповань бойовиків (відео)
21.10.2020 09:34    121
В Одесі СБУ вилучила 750 кілограмів психотропу, який використовують терористи «Ісламської держави» (ВІДЕО)
21.10.2020 07:56    117
Державний департамент США відкликає понад 110 віз співробітників російського "Аерофлоту"
21.10.2020 07:47    157
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 