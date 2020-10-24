На Буковині СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення

Служба безпеки України запобігла незаконному переміщенню через митний кордон товарів військового призначення, що підлягають обов’язковому державному експертному контролю.

Оперативники та слідчі СБУ встановили, що мешканець одного з райцентрів Чернівецької області намагався переправити до однієї з країн ЄС 55 комплектуючих для приладів вимірювання іонізуючого випромінювання. Це обладнання, за висновками експертів, може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.

Чоловік перевозив деталі на власному автомобілі у режимі «зеленого коридору» з приховуванням від митного контролю. Правоохоронці затримали транспортний засіб з товаром на пункті пропуску «Порубне-Сірет» Буковинської митниці.

Слідчими Управління СБ України в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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