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На границе с РФ на Харьковщине задержали украинца и иностранца-нелегала

На границе с РФ на Харьковщине задержали украинца и иностранца-нелегала

Сегодня ночью, 7 августа, после получения оперативной информации недалеко от населенного пункта Одноробовка правоохранители задержали двух человек, которые незаконно пересекли границу из России на территорию Украины.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Как было установлено, один правонарушитель является гражданином Украины, другой - гражданином Азербайджана. Правоохранители также установили, что гражданин Украины нелегально переправлял гражданина Азербайджана в Украину.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 332 Уголовного Кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», и в полицию направлено соответствующее сообщение.

А пока задержанных привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение правил пограничного режима.

Также за незаконное пересечение границы на правонарушителей составлены соответствующие административные материалы.

 

Агентство Телевидения Новости

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