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На Харьковщине грабитель избил и ограбил женщину в ее доме

На Харьковщине грабитель избил и ограбил женщину в ее доме

Злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, нанес ей телесные повреждения и завладел ценными вещами.

14 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартиру 45-летней женщины проник грабитель, избил ее и забрал телефон. Из квартиры также исчезла микроволновая печь и личные вещи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что злоумышленник - знакомый потерпевшей, 35-летний житель Лозовой.

Его задержали.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Агентство Телевидения Новости

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