На Харьковщине грабитель избил и ограбил женщину в ее доме
Злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, нанес ей телесные повреждения и завладел ценными вещами.
14 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартиру 45-летней женщины проник грабитель, избил ее и забрал телефон. Из квартиры также исчезла микроволновая печь и личные вещи.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские установили, что злоумышленник - знакомый потерпевшей, 35-летний житель Лозовой.
Его задержали.
Вещественные доказательства полицейские изъяли.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.