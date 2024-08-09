На Харківщині чоловік систематично крав з підприємства комунікаційний кабель: збиток оцінили в 53 тис. грн

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Чугуївського району, який вчинив низку крадіжок комунікаційного кабелю. Встановлена причетність підозрюваного до 44 фактів скоєння злочинів. Своїми діями зловмисник завдав підприємству майнову шкоду на загальну суму понад 53 тисячі гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Наприкінці квітня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від лісничого про те, що поблизу лісу він помітив чоловіка, який щось викопував. На місці події слідчо-оперативна група виявила 22-річного місцевого жителя. У зловмисника була сумка зі знаряддям для обрізки проводів.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що наприкінці лютого чоловік викопав багатожильний мідний кабель, який належить компанії з надання телекомунікаційних послуг. Протягом двох місяців зловмисник неодноразово повертався на місце злочину та за допомогою плоскогубців відрізав частини мідного кабелю. Викрадене майно здавав на металоприймальний пункт, а отримані гроші витрачав на власні потреби.

Таким чином чоловік викрав дріт загальною довжиною більш ніж 1200 метрів на суму понад 53 тисячі гривень.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

На даний час слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді тримання під вартою терміном від п’яти до семи років.

Агентство Телевидения Новости